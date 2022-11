Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am 26. November kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Glaseweg, cirka 200 Meter nach der Einmündung zur Straße Am Rott. Ein 42-jähriger Mann aus Erwitte fuhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Erwitte. In einer Linkskurve in Höhe der Unfallstelle, kam dem 42-Jährigen ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Aufgrund der starken Blendung durch das Fernlicht, konnte der Erwitter den Kurvenverlauf nicht mehr einschätzen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

