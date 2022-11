Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Lippstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Reihenhaus in der Liebigstraße einzubrechen. Der Hausbesitzer hörte gegen 03.15 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Er stellte beim Nachschauen fest, dass Einbrecher mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür beschädigt hatten. Die Tür hielt auch den Hebelversuchen stand, so dass die Diebe nicht in das Hausinnere eindringen konnten und anschließend vom Tatort flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

