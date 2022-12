POL-SO: Geschädigte nach Taschendiebstählen gesucht

Lippstadt (ots) - Am 30. November, kam es um 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Berliner Straße und der Bökenförder Straße. Eine 45-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Bökenförde. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete sie die Rot anzeigende Ampel und kollidierte mit dem VW eines 42-jährigen Mannes aus Lippstadt, der in Richtung Erwitte fuhr. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde mit leichten ...

