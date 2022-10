POL-MA: Dossenheim: Bande räumt Umkleide während Fußalltraining aus und flüchtet - Täterfestnahme erfolgreich

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es in einer Wohnung eines Hochhaues in der Neckarpromenade zu einem Überfall durch bislang unbekannte Täter. In der dortigen Wohnung hielt sich die 31-jährige Bewohnerin mit drei Freunden auf, als es unerwartet an der Wohnungstür klingelte. Nach Öffnung stürmten drei Männer mit einem Messer in die Wohnung ...

mehr