POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Männer stürmen Wohnung und verletzen Bewohner mit Messer

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es in einer Wohnung eines Hochhaues in der Neckarpromenade zu einem Überfall durch bislang unbekannte Täter. In der dortigen Wohnung hielt sich die 31-jährige Bewohnerin mit drei Freunden auf, als es unerwartet an der Wohnungstür klingelte. Nach Öffnung stürmten drei Männer mit einem Messer in die Wohnung und gingen unvermittelt auf einen 20-jährigen Freund der Bewohnerin los. Dieser wurde im Rahmen der Auseinandersetzung durch das Messer verletzt. Die Bewohnerin ging dazwischen und wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die drei Männer aus der Wohnung und verschwanden in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621- 33010.

