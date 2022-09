POL-HST: Dreiste Dieseldiebe verursachen auch erheblichen Sachschaden

Stralsund (ots) - Finger weg! - Mein Rad ist codiert! Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Stralsund am Freitag, dem 23.09.2022 eine kostenlose Fahrradcodierungen in Stralsund an. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Interessierte auf den Parkplatz am Strelapark kommen und ihr Rad codieren lassen. Eine Voranmeldung ist hierbei nicht erforderlich. Alles, was für ...

mehr