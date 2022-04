POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Velbert - 2204118

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 27. April 2022, hat sich ein Exhibitionist vor einem 60-Jährigen in schamverletzender Weise am Busbahnhof Nierenhof an der Hattinger Straße in Velbert gezeigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr hielt sich ein 60-jähriger Velberter am Busbahnhof Nierenhof an der Hatinger Straße in Velbert-Nierenhof auf, als er einen Mann bemerkte, welcher zunächst seinen Oberkörper entblößte und sich ihm anschließend in schamverletzender Weise zeigte. Als der 60-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, entfernte sich dieser zunächst wenige Meter und führte seine Handlungen augenscheinlich in einer Einfahrt fort. Anschließend stieg er in einen Linienbus der Linie OV8.

Der Velberter informierte folgerichtig die Polizei, welche den Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen konnte.

Der Geschädigte kann den Exhibitionisten folgendermaßen beschreiben:

- circa 175cm groß - circa 50 Jahre alt - grau melierte dunkle Haare und einen grau melierten dunklen Vollbart - untersetzte Figur - bekleidet mit einer blauen Jogginghose und einer beigefarbenen Jacke

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

