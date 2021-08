Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Arztpraxis

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 17.08.2021, sind Unbekannte in eine Arztpraxis in Lörrach eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die verschlossene Zugangstüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten in der Haagener Straße. In der Praxis wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt. Ob etwas wegkam, ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit lag genau zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell