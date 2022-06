POL-PDLU: Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall führt zu einer leicht verletzten Person (73/1506)

Dudenhofen, Römerberg (ots) - Am 15.06.2022 kam es zunächst gegen 10 Uhr zu einem Brand in der Verlängerung der Ernst-Reuter-Straße in Dudenhofen. Hier kam es vermutlich auf Grund der Sonneneinstrahlung auf einen in der Wiese abgestellten PKW zu einer starken Rauchentwicklung der trockenen Begrünung. Eine Passantin konnte die angekokelte Fläche noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Gegen 15:50 Uhr kam es ...

mehr