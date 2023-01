Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Autofahrer mehrfach von Lampe geblendet worden

Straelen (ots)

Am Mittwoch (04. Januar 2023) zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es an der Wachtendonker Straße in Fahrtrichtung Straelen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 34-jähriger Mann aus Geldern hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug die Straße befahren und war dabei aus dem Dachfenster eines Hauses geblendet wurden. Der Mann konnte sein Fahrzeug einige Meter weiter stoppen, drehte um und fuhr zurück. Dabei konnte er beobachten das auch andere Verkehrsteilnehmer geblendet wurden. Der Mann drehte erneut, setzte die Fahrt in Fahrtrichtung Straelen fort und wurde wiederum durch die Lampe geblendet. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Geldern suchten das Haus auf und sprachen die Bewohner auf die Lampe an. Eine 26-jährige Frau räumte ein, eine Taschenlampe ausprobiert zu haben und wurde deshalb als Beschuldigte in einem Strafverfahren belehrt.

