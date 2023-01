Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kontrolle: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Kleve (ots)

Wegen gleich mehrerer Delikte muss sich jetzt ein 23-Jähriger aus Rees verantworten. Am Mittwochnachmittag (4. Januar 2023) hielten Polizeibeamten den jungen Mann im Rahmen einer allgemeiner Verkehrskontrolle an, als er in einem VW Golf auf der Arnoldstraße unterwegs war. Zunächst konnte der Reeser keinen Führerschein vorzeigen. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab eine Abfrage im Polizeisystem, dass die Kennzeichen an dem Golf als gestohlen ausgeschrieben waren. Der Golf selbst galt als außer Betrieb gesetzt, so dass auch kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Damit nicht genug: Ein freiwilliger Drogenvortest zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit des jungen Mannes fiel positiv aus, dem 23-Jährigen wurde daher auf der Wache noch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

