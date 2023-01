Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kombifahrer nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (3. Januar 2023) gegen 07:00 Uhr war ein 49-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Netterdensche[n] Straße in Richtung Netterden unterwegs. An der Einmündung zur Max-Planck-Straße befuhr er gerade die Radverkehrsanlage, als er nach seinen Angaben von einem PKW erfasst wurde, der von der Netterdensche[n] Straße nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell