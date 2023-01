Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Betrug

Die Polizei gibt Präventionstipps

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (3. Januar 2023) gegen 16:00 Uhr klingelte ein Betrüger an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau aus Kerken. Der Verdächtige gab sich als Mitarbeiter eines Stromversorgers aus und gab an, die Stromzähler ablesen zu wollen. Die Kerkenerin ließ ihn ins Haus. Nach dem Ablesen verlangte der Mann die Kontoauszüge, um die Zahlung des Stromabschlages nachvollziehen zu können. Anschließend sollte die 86-Jährige auf einem Bildschirmgerät unterschreiben. Dann erkannte sie, dass es sich vermutlich um einen Betrug handelt und sperrte ihr Konto, so dass es nicht zu einem Vermögensschaden kam.

Der Betrüger war etwa 55-60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte dunkle Haare. Er war mit einer gelben Arbeitsjacke bekleidet.

Zeugen, die Angaben zu der Person oder einem verdächtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Tipps der Polizei

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

- Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell