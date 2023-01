Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zigarettenautomat aufgesprengt

Täter machten keine Beute

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (03. Januar 2023) gegen 00:05 Uhr sprengten mehrere bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten an der Wassenbergstraße in Emmerich. Die Täter entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand zwar nichts, jedoch wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Täter, welche laut einem Zeugen mit einem südländischen Akzent gesprochen hätten, entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell