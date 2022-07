POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug - "Schockanrufer" gehen leer aus!

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 16:50 Uhr an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim rangieren eine dortige Hauswand und flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte, ohne seiner Feststellungspflicht ...

mehr