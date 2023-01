Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (01. Januar 2023) kam es laut Zeugenaussagen gegen 00:30 Uhr an der Kreuzung Hettsteeg / Willemsestraße in Kranenburg, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Die oder der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen Porsche Maracan mit niederländischem Kennzeichen, befuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit die Kreuzung Hettsteeg / Willemsestraße. Durch die Zeugen, welche sich dem Mann in den Weg stellten, verringerte der Fahrzeugführer zwar kurzzeitig die Geschwindigkeit, ließ den Motor dabei aber mehrfach aufheulen und touchierte bei der Weiterfahrt einen der Zeugen am Bein. Dieser blieb unverletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell