Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kondomautomat gesprengt

Täter erbeuten Münzgeld

Emmerich (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (2. Januar 2023) haben unbekannte Täter einen freistehenden Kondomautomat auf der Beiersdorfer Straße gesprengt. Objekt der Begierde waren aber nicht die im Gerät enthaltenen Präservative, sondern das Münzgeld. Der Automat wurde nahezu völlig zerstört, der Inhalt und einzelne Euromünzen blieben an Ort und Stelle zurück. Auf einem Überwachungsvideo ist gegen 01:40 Uhr ein weißer Transporter zu sehen, der an dem Automaten anhält und gegen 01:42 Uhr die Örtlichkeit in Richtung Netterdensche Straße wieder verlässt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell