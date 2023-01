Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Pizzeria - Wer erkennt die beiden Männer?

Kevelaer-Wetten (ots)

Am 8. November 2022, zwischen 00.00 und 02.00 Uhr, brachen zwei unbekannte männliche Personen in eine Pizzeria am Friedensplatz in Kevelaer-Wetten ein. Die Täter erbeuteten Bargeld aus der Kasse des Restaurants. Die beiden Unbekannten wurden bei dem Einbruch von der Videoüberwachungsanlage aufgenommen. Unter folgendem Link sind die Bilder zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/95209

Der erste Täter ist männlich, hat eine schlanke Statur und trug eine Jacke mit Kapuze und Reißverschluss auf der rechten Brustseite sowie auffällige Turnschuhe. Der zweite Unbekannte hat ebenfalls eine schlanke Statur und trug eine Jacke, Basecap und einen Mund-Nasenschutz. Auf dem Video ist zu erkennen, dass er beim Gehen hinkt. Das Alter beider Täter liegt zwischen 25 und 45 Jahren.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität der beiden unbekannten Täter geben? Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell