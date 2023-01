Weeze (ots) - Am Montag (02. Januar 2023) kam es gegen 17:45 Uhr an der Straße Zur Geizefurt in Weeze zu einem Handtaschenraub. Ein bislang unbekannter Täter entwendete dabei einer 76-jährigen Frau die Handtasche und entfernte sich im Anschluss fußläufig in Richtung Loesstraße bzw. Alter Markt. In der schwarzen Tasche befanden sich u.a. ein Mobiltelefon, eine Debit- sowie Versichertenkarte. Die Frau, welche bei dem ...

mehr