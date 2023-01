Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zwei schwer verletzte Personen bei PKW-Frontalzusammenstoß

Kranenburg (ots)

Am Montag, den 02.01.23, gegen 17:35 Uhr befuhr der 18-jährige PKW-Fahrer aus Kranenburg mit seinem grauen VW Golf die Römerstraße aus Richtung Kleve kommend mit Fahrtrichtung Kranenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Straße Weißer Rabe nach links in die Spur des Gegenverkehrs. Eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Kleve kam entgegen. Sie fuhr mit ihrem schwarzen KIA in Fahrtrichtung Kleve. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der VW Golf wurde abgelenkt und stieß anschließend noch frontal gegen einen Straßenbaum. Dort kam er zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden den Krankenhäusern in Emmerich und Nimwegen zur Behandlung zugeführt. Die Römerstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

