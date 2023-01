Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/ Goch - In Kleve gestohlene Roller in Goch aufgefunden

Zeugen gesucht

Kleve/ Goch (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 22:00 und 22:45 Uhr (29. Dezember 2022) einen Motorroller entwendet, der auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Materborner Allee abgestellt war. Aufgefunden wurde das Kleinkraftrad der Marke Keeway am Samstagmorgen (31. Dezember 2022) in Goch auf einem Wohnmobil-Stellplatz an der Kranenburger Straße in der Nähe von Goch Ness. Vermutlich haben die Täter es dort stark beschädigt zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder aber Angaben dazu machen können, wie der Roller von Kleve nach Goch gekommen ist, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

