POL-KLE: Kleve - Polizei nimmt zwei Männer nach Einbruch auf Wertstoffhof fest

Kevelaer-Twisteden (ots) - In der Silvesternacht zwischen 19:30 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag (01. Januar 2023) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in den Heizungsraum eines Einfamilienhauses auf dem Gerberweg eingedrungen. Von dort aus gelangten sie in den Wohnbereich, wo sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsuchten. Entwendet wurden persönliche Dokumente und Bankkarten. ...

