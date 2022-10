Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand im Gebäude

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, 05. Oktober 2022 wurde die Feuerwehr Gevelsberg am frühen Abend zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Hagener Straße gerufen. Da die Einsatzstelle in direkter Nachbarschaft zur Feuerwache Am Haufer Bahnhof lag, war der hauptamtliche Löschzug schon nach kürzester Zeit vor Ort.

Hier konnte ein ausgedehnter Brand im Bereich einer gewerblich genutzten Halle bestätigt werden. Aufgrund der unklaren Gefahren im Inneren des Gebäude und eine mögliche Ausbreitung auf umliegende Gebäude wurde durch den Einsatzleiter umgehend Stadtalarm für alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst, um ausreichend Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vorhalten zu können. Der Brand wurde durch mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz im Innenangriff bekämpft. Durch eine an der Drehleiter montierte Beleuchtungseinheit wurde die Einsatzstelle umfangreich ausgeleuchtet. Eine Brandbekämpfung über die Drehleiter war nicht nötig. Durch die enorme Rauchentwicklung und den damit einhergehenden Gefahren wurde die Bevölkerung durch eine NINA-Warnung zum Schließen von Türen und Fenstern aufgefordert. Die Hallen wurden nach Beendigung der Löschmaßnahmen durch Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Für eventuelle weitere Einsätze stellte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Der ebenfalls an der Einsatzstelle eingetroffene Energieversorger trennte den Betrieb vom Stromnetz. Am Einsatz waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg, sowie Kräfte der Kreisfeuerwehrzentrale, des Rettungsdienstes und der Polizei beteiligt. Zusätzlich wurde die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung hinzugezogen. Der Einsatz endete mit Abschluss aller Maßnahmen nach zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell