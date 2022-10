POL-LIP: Detmold. Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08./09.10.2022) brachen Unbekannte in ein An- und Verkauf-Geschäft in der Bismarckstraße ein. Es wurden mehrere Mobiltelefone, diverse elektronische Geräte und etwas Bargeld gestohlen. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

