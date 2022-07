POL-F: 220720 - 0773 Frankfurt-Dornbusch: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (dr) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (19. Juli 2022) einen Pkw in der Günthersburgallee beschädigt. Ein 39-jähriger Mann hatte nach der Arbeit seinen Fiat am Montagabend in Höhe der Günthersburgallee 26 abgestellt. Als er am Dienstagmorgen wieder sein Fahrzeug aufsuchte, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel ...

mehr