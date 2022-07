Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220719 - 0772 Frankfurt-Nordend: Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (19. Juli 2022) einen Pkw in der Günthersburgallee beschädigt. Ein 39-jähriger Mann hatte nach der Arbeit seinen Fiat am Montagabend in Höhe der Günthersburgallee 26 abgestellt. Als er am Dienstagmorgen wieder sein Fahrzeug aufsuchte, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel abgetreten war. Darüber hinaus wurden auf die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand ein circa 70 x 50 cm großes Hakenkreuz und ein circa 30 x 30 cm großes Quadrat eingeritzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem/den bislang unbekannten Verursacher/n der Sachbeschädigung geben können oder in der Zeit von 22:30 Uhr bis 07:45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 - 755 10300 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell