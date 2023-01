Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Kranenburg-Wyler (ots)

Am 10. September 2022 verschafften sich tagsüber zwei Tatverdächtige gemeinsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Wyler und entwendeten dort Schmuck, Bargeld sowie weitere Gegenstände. Einer der Täter konnte durch die Ermittlungsarbeit der Kripo bereits namentlich identifiziert werden. Der zweite Täter ist bislang noch unbekannt. Nun wendet sich die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera, die den zweiten Tatverdächtigen zeigen, an die Öffentlichkeit. Die Bilder sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/95156

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

