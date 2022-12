POL-MFR: (1541) Zeugen nach mutmaßlichem Verkehrsunfall gesucht

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (23.12.2022) kam es zwischen Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rennweg zu einer Auseinandersetzung. Als die Beamten bei einer der Beteiligten klingelten, öffnete diese mit einem Messer in der Hand. Zwischen zwei Bewohnern des Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Feuerbach-Straße entwickelte sich im Laufe des Abends ein ...

mehr