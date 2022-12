POL-MFR: (1540) Nach Nachbarschaftsstreit Beamte mit Messer bedroht

Nürnberg (ots) - Am Freitagvormittag (23.12.2022) brach in einer Schule im Nürnberger Norden ein Feuer aus. Die Feuerwehr verbrachte rund 600 Schüler aus dem Gefahrenbereich. Gegen 10:20 Uhr löste ein Feuermelder in der Ludwig-Uhland-Schule in der Uhlandstraße aus. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das Feuer in einer Kabine im Toilettenbereich ausgebrochen war, wo augenscheinlich Toilettenpapier ...

mehr