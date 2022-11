BPOLI S: 34- Jähriger greift Lokführer an

Heilbronn (ots) - Zwei Unbekannte haben am gestrigen Dienstagmittag (22.11.2022) die Gleise am Heilbronner Hauptbahnhof überquert und hierdurch einen herannahenden Zug zur Schnellbremsung veranlasst. Die beiden Unbekannten, bei welchen es sich um eine Frau und einen Mann handeln soll, überquerten bisherigen Informationen zufolge am gestrigen Tag gegen 12:30 Uhr mehrere Gleise am Heilbronner Hauptbahnhof an einer dafür ...

mehr