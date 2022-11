Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung des PP Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Landes- und Bundespolizei gemeinsam für Sicherheit im Einsatz

Stuttgart (ots)

Am heutigen Dienstag (22.11.2022) fand ein gemeinsamer Einsatz der Landes- und Bundespolizei zur Steigerung der Sicherheit im Raum Stuttgart statt. Beamtinnen und Beamte der Landes- und Bundespolizei, sowie eine Streife des Zolls waren am heutigen Tag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr am Hauptbahnhof, der Arnulf-Klett-Passage und im dortigen Umfeld, sowie in verschiedenen Zügen und S-Bahnen im Einsatz und führten gemeinsame Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen durch. Hierbei standen vor allem die Gewaltprävention und die Bekämpfung von Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten im Vordergrund. "Durch die gute Zusammenarbeit erhöhen wir zielgerichtet die Sicherheit in Stuttgart" sind sich die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeidirektorin Julia Buchen und die Leiterin des Polizeireviers 2 Wolframstraße, Polizeioberrätin Inka Buckmiller über das Ziel der gemeinsamen Einsatzmaßnahmen einig. Am heutigen Tag konnten unter anderem 13 Fahndungen und Haftbefehle festgestellt und bei zehn Personen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Insgesamt wurden 18 Ordnungswidrigkeiten und 20 Straftaten durch die Einsatzkräfte festgestellt. Weitere Maßnahmen im Rahmen dieser Sicherheitskooperation zwischen der Landes- und Bundespolizei sind auch in Zukunft geplant und werden helfen die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger im Raum Stuttgart zu gewährleisten und weiter zu steigern.

