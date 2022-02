Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof mit Pfefferspray+++Schlägerei in der Goldgasse+++Schläge und Tritte in der Kirchgasse+++Mülltonnenbrände in der Innenstadt+++schwerer Unfall mit einem E-Scooter

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung durch Schläge und Pfefferspray Wiesbaden, Salzbachstraße Freitag, 18.02.2022, 23:35 Uhr

(schü)Ein 19-jähriger Taunussteiner befand sich zur Tatzeit im Bereich der Bushaltestelle in der Salzbachstraße, als er nach eigenen Angaben von mehreren jugendlichen Personen unvermittelt angegriffen wurde.

Nach Angaben des jungen Mannes sei er vor den Angreifern geflüchtet und hatte versucht, sich in einem an der Bushaltestelle wartenden Bus der ESWE in Sicherheit zu bringen. Der in seinem Fahrzeug wartende Busfahrer sah den Flüchtenden samt Verfolgern auf den Bus zukommen und öffnete die Tür, um den 19-Jährigen einzulassen. Nach seinen Angaben versuchte er, den Angreifern den Zugang zum Bus zu verwehren, was ihm jedoch nicht gelang. Im Inneren des Busses attackierten die Jugendlichen den jungen Mann erneut, hierbei soll auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein.

Im Anschluss flüchteten die Aggressoren, zum Teil mit einem Linienbus, der angebliche Haupttäter als Mitfahrer in einem PKW. Das Fahrzeug konnte von einer anfahrenden Funkstreife der Wiesbadener Polizei angehalten und der 15-jährige vermeintliche Angreifer, ebenfalls aus Taunusstein, festgenommen werden.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte diverse Gesichtsverletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Von dort konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der 15-jährige wurde zunächst zum 1. Polizeirevier verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben.

Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich unter der (0611) 345-0 mit dem Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, in Verbindung zu setzen.

2. Schlägerei in der Goldgasse

Wiesbaden, Goldgasse Samstag,19.02.2022, 01:45 Uhr

(schü)Gegen 01:45 Uhr wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger aus Wiesbaden in der Goldgasse Opfer einer Körperverletzung.

Der Verletzte befand sich nach seinen Angaben mit mehreren Freunden im Bereich der Goldgasse, als sie dort auf eine zweite Personengruppe trafen, mit der sie, aus bisher unbekannten Gründen, zunächst verbal in Streit gerieten. In der Folge habe eine männliche Person aus dieser Gruppe mit einem Pfefferspray in Richtung des Geschädigten gesprüht, diesen jedoch verfehlt. Ein weiterer junger Mann, ein ebenfalls 19-jähriger Wiesbadener, griff den Geschädigten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand jetzt körperlich an und trat ihm im Rahmen der Auseinandersetzung ins Gesicht, wodurch er im Bereich des Mundes verletzt wurde. Während der zweite Angreifer vor Ort durch die Polizei festgenommen werden konnte, flüchtete derjenige, der angeblich das Pfefferspray eingesetzt hatte. Dieser Täter wird als circa 1,80 m groß, schlank und circa 20 Jahre alt. Bekleidet sei er mit einer weißen Winterjacke mit Kapuze gewesen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)345-0 mit dem Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

3. Schläge und Tritte in der Fußgängerzone Wiesbaden, Langgasse Samstag, 19.02.2022, 04:20 Uhr

(schü)Um 04:20 Uhr wurde in der Langgasse ein 55-Jähriger, der aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, nach Zeugenangaben von zunächst einem männlichen Kontrahenten mit Faustschlägen attackiert, so dass er zu Boden geht. Im weiteren Verlauf kommt ein zweiter Mann hinzu, der den am Boden liegenden Geschädigten mit Fußtritten in den Rücken und an den Kopf attackiert. Der Grund für den Angriff ist zum momentanen Zeitpunkt nicht bekannt. Der 55-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, aus dem er glücklicherweise im Laufe des Vormittags wieder entlassen werden konnte. Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, kräftige Statur, Vollbart, dunkle, kurze Haare, circa 20 - 35 Jahre alt, schwarzer Anorak mit Kapuze. Täter 2: männlich, vermutlich blond, bekleidet mit beigefarbener Weste, trug eine graue Basecap.

Zeugen des Angriffs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)345-2140 mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

4. Gefährliche Körperverletzung mit Rasierklinge Wiesbaden, Biebricher Allee Samstag, 19.02.2022, 20:25 Uhr

(mw) Am Samstagabend wurde ein 32-jähriger Wiesbadener in seiner Wohnung durch einen unbekannten Angreifer mit einer Rasierklinge verletzt. Der Verletzte befand sich am Samstagabend mit zwei Freunden in seiner Wohnung in der Biebricher Allee, als ein unbekannter Mann bei ihm klingelte und Zutritt zu der Wohnung verlangte. Als der 32-Jährige dies ablehnte, griff ihn der unbekannte Täter mit einer Rasierklinge an und verletzte diesen leicht im Bauchbereich. Der Geschädigte kann den Angreifer mit Hilfe seiner Freunde in die Flucht schlagen. Der Angreifer kann unerkannt fliehen.

5. Mülltonnen in der Innenstadt in Brand gesetzt Wiesbaden, Schiersteiner Straße/Kaiser-Friedrich-Ring/Gutenbergstraße Samstag, 19.02.2022, 03:50 - 04:15 Uhr

(schü)In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bisher unbekannte Täter in der Wiesbadener Innenstadt mehrere Großraummülltonnen in Brand.

Der erste Brandort lag in der Schiersteiner Straße vor einer Gaststätte. Durch die Hitzeeinwirkung wurde hier auch ein Rollladen beschädigt und in der dazugehörigen Scheibe bildete sich in Riss. Die Mülltonne wurde durch die Feuerwehr Wiesbaden abgelöscht. Wenige Minuten später wurden brennende Mülltonnen aus dem Bereich Kaiser-Friedrich-Ring gemeldet. Hier hatten die Unbekannten zwei Großraummülltonnen, die auf dem Gehweg standen, in Brand gesetzt. Eine der Tonnen wurde völlig zerstört, eine weitere sowie eine kleinere Altpapiertonne beschädigt. Im Rahmen der Absuche nach tatverdächtigen Personen wurde durch eine Polizeistreife in der Gutenbergstraße eine weitere brennende Großraummülltonne festgestellt. Die Beamten bekämpften den Brand zunächst mit dem im Funkstreifenwagen befindlichen Feuerlöscher, bevor die Berufsfeuerwehr Wiesbaden zur Unterstützung herbeigeeilt war und den Brand vollständig löschte. Insgesamt entstand bei den drei Bränden Sachschaden in einer geschätzten Höhe von annähernd 6.000 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter. Mitbürger oder Mitbürgerinnen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611)345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage angegangen Wiesbaden-Schierstein,Saarstraße Freitag, 18.02.2022, 11:00 Uhr - Samstag, 19.02.2022, 10:00 Uhr

(jul) In einer Kleingartenanlage wurden drei Gartenhütten aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet.

Am Wochenende gelangten die unbekannte Täter auf unbekannte Weise auf das Gelände der Kleingartenanlage. Dort verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu insgesamt mindestens drei Parzellen. Nachdem die dortigen Gartenhütten gewaltsam geöffnet wurden, entwendeten die Täter Bekleidung und Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Personen unerkannt in unbekannte Richtung. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0611 - 3452540 mit dem 5. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

7. Schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall mit E-Scooter Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Herderstraße Sonntag, 20.02.2022, 01:46 Uhr

(jul) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem der männliche Fahrer bei einem Sturzgeschehen schwer verletzt wurde.

Der 64-jährige Wiesbadener befuhr nach jetzigem Ermittlungsstand die Schiersteiner Straße auf einem E-Scooter in Richtung Herderstraße. Dabei trug der Fahrer keinen Schutzhelm. Im weiteren Verlauf stürzte der Fahrer des E-Scooters aus derzeit ungeklärter Ursache. Es liegen jedoch Hinweise vor, dass der Unfallfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Bei dem Sturz erlitt der Fahrer schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die Wiesbadener Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren zur Unfallursache eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 3452260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell