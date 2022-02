Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vermisster junger Mann aus Wiesbaden-Kloppenheim ist wieder da+++

Wiesbaden (ots)

(schü)Der seit Mittwochabend aus dem Bereich Wiesbaden-Kloppenheim vermisste 23-jährige Dawid D. wurde am heutigen Abend gegen 21:30 Uhr wohlbehalten in Mainz im Bereich des dortigen Hauptbahnhofes durch Beamte der Bundespolizei angetroffen. Der junge Mann wurde im Anschluss auf das 4.Polizeirevier in Wiesbaden-Bierstadt verbracht und konnte dort seiner Mutter übergeben werden.

