Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbruch in Gewerbebetriebe+++

Wiesbaden (ots)

1.Einbruch in Gewerbebetriebe,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Samstag, 05.02.2022, 18.00 Uhr, bis Sonntag 06.02.2022, 05.10 Uhr

(ds) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Gewerbebetriebe im Industriegebiet Mainz-Kastel von Einbrechern aufgesucht. Unbekannte Täter drangen zur Nachtzeit in der Peter-Sander-Straße durch Aufhebeln eines Fensters im Hinterhof zunächst in einen Großhandelsbetrieb ein. Hier hebelten die Täter in den Personal- und Büroräumlichkeiten mehrere Schränke und Schubladen auf und erbeuteten Münzgeld und weiteres Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend gelangten die Einbrecher über das Dach in die angrenzende Produktionsstätte eines weiteren Unternehmens. Auch in diesem Betrieb wurden Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchwühlt und Zwischentüren aufgebrochen. Die Täter konnten hier Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und ein Mobiltelefon entwenden. Danach flüchteten sie unerkannt. Neben dem Diebesgut entstand in beiden Objekten durch den Einbruch ein hoher Sachschaden, der ebenso auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell