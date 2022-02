Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Personen ausgeraubt+++Körperverletzungen+++Bei Kontrolle Widerstand geleistet+++Unfall mit Personenschaden+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Dachstuhlbrand+++Diebstahl von Heizungsregler

1.Zwei Raubüberfälle in der Innenstadt,

Wiesbaden, Mitte, Luisenstraße und Marktplatz, Samstag, 12.01.2022, 00:40 Uhr und 01:30 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden ein 16-Jähriger in der Luisenstraße und knapp eine Stunde später ein 48 Jahre alter Mann auf dem Marktplatz niedergeschlagen und ausgeraubt. In beiden Fällen sucht die Polizei nun jeweils nach einer Gruppe junger Männer.

Der 16-Jährige war gegen 00:40 Uhr alleine in der Luisenstraße unterwegs, als er in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes auf eine Gruppe von neun oder zehn Männern stieß. Während er an ihnen vorbeiging, wurde er wortlos und unvermittelt von zwei der Männer geschlagen, woraufhin er zu Boden ging. Nun wehrlos am Boden liegend, wurde auch noch mehrfach auf ihn eingetreten, bevor die Gruppe über die Kirchgasse in Richtung Mauritiusplatz flüchtete. Als der 16-Jährige sich aufgerappelt hatte musste er feststellen, dass die Täter ihm sein Smartphone weggenommen hatten. Gegen 01:30 Uhr sah sich dann ein 48-jähriger Wiesbadener auf dem Marktplatz plötzlich von einer zehnköpfigen Gruppe junger Männer umringt. Der Mann hielt sich dort ebenfalls alleine auf und hatte die Männer nicht kommen gesehen. Einer der Männer forderte Geld von dem Geschädigten. Als er dieses nicht herausgab, schlug der Täter ihn nieder und nahm ihm sein Portemonnaie weg. Nachdem der 48-Jährige sich sortiert hatte, waren die Personen bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 16-Jährige konnte die ersten beiden Angreifer als 17 bis 18 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschreiben. Der erste Angreifer habe kurze blonde Haare gehabt und sei mit einem blauen Pullover, einer schwarzen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Der Zweite habe einen roten Hoodie getragen. Die anderen Männer aus der Gruppe seien etwa im gleichen Alter und ca. 185 bis 195 cm groß gewesen. Einer von ihnen habe eine schwarz-rot karierte, ein weiterer eine schwarz-weiß karierte Jacke getragen. Der 48-jährige konnte lediglich den Haupttäter beschreiben. Dieser soll etwa zwanzig Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurzrasierte blonde Haare und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Ob es sich bei den Gruppen um ein und dieselbe gehandelt haben könnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Senior niedergeschlagen - Zeuge vereitelt Raub, Wiesbaden, Westend, Blücherstraße, Samstag, 12.02.2022, 01:52 Uhr

(cp)Freitagnacht versuchten Unbekannte in der Blücherstraße einen 73-jährigen Mann auszurauben. Als ein Zeuge die Notlage des Mannes erkannte, flohen die Täter und gingen leer aus.

Der Senior war gegen 01:50 Uhr in der Blücherstraße spazieren. In Höhe der Scharnhorststraße wurde er dann aus einer Gruppe von etwa sieben Personen heraus aufgefordert stehen zu bleiben. Urplötzlich schlugen dann mehrere Personen den Mann zu Boden und traten anschließend auch noch auf ihn ein. Hiernach versuchten ebenfalls mehrere der Täter ihm in die Jackentaschen zu greifen, was aber an der Gegenwehr des Seniors scheiterte. Ein zur Hilfe eilender Zeuge beendete schließlich den Spuk. Der 31-Jährige war durch die Hilferufe des Geschädigten auf die Tat aufmerksam geworden. Als er sich näherte, rannten die Täter über die Scharnhorststraße in Richtung Dotzheimer Straße davon und der Zeuge wählte den Notruf. Die Täter sollen allesamt "recht jung" gewesen sein. Einer der Jugendlichen habe eine rote Jacke, ein weiterer eine schwarze Steppjacke getragen. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter (0611) 345-0 entgegen.

3. Männer grundlos mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen, Wiesbaden, Mitte, Luisenplatz, Samstag, 12.02.2022, 01:00 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Innenstadt drei Männer von Unbekannten mit Reizgas besprüht und einer von ihnen mit einem Schlagstock geschlagen. Die Täter konnten flüchten.

Zunächst traf es einen Mann im Alter von 20 Jahren. Er hielt sich gegen 01:00 Uhr auf dem Luisenplatz auf, als zwei ihm unbekannte Männer auf ihn zukamen. Ohne etwas zu sagen, soll einer der beiden dem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Täter seien danach einfach weitergelaufen. Wenige Meter weiter trafen sie dann ebenfalls auf dem Luisenplatz auf zwei Männer im Alter von 21 Jahren. Auch ihnen waren die Täter nicht bekannt. Ebenso plötzlich wie grundlos wurden auch sie mit Pfefferspray besprüht. Einer der 21-Jährigen wurde zudem von dem zweiten Täter auch noch mit einem Schlagstock verprügelt und ging zu Boden, wobei er eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend seien die Täter in Richtung Rheinstraße geflüchtet. Die beiden Täter sollen circa 20 Jahre alt und "dicklich" sein. Sie hätten beide schwarze Kleidung getragen und untereinander arabisch gesprochen. Der Täter mit dem Pfefferspray sei etwa 155 cm groß, der mit dem Schlagstock etwa 170 cm. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter (0611) 345-0 entgegen.

4. Mit Flasche auf den Kopf geschlagen, Wiesbaden, Mitte, Luisenplatz, Samstag, 12.02.2022, vor 01:30 Uhr

(cp)Auf dem Luisenplatz eskalierte in der Nacht auf Samstag ein Streit zwischen zwei jungen Männern. Einer von beiden schlug schließlich mit einer Flasche zu.

Im Rahmen der Fahndung in anderer Sache, fanden Polizeibeamte gegen 01:30 Uhr einen verletzten 21-Jährigen auf dem Luisenplatz auf. Der junge Mann hatte eine Kopfplatzwunde und wurde umgehend versorgt. Wie sich danach herausstellte, hatte er den Abend zusammen mit einem Freund verbracht. Im Laufe der Nacht gerieten die beiden Wiesbadener auf dem Luisenplatz aus bislang unbekanntem Grund in Streit und es flogen die Fäuste. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 20 Jahre alte mutmaßliche Täter seinem Freund dann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend sei der Täter geflüchtet und habe den 21-jährigen dort zurückgelassen. Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter (0611) 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

5. Bei Kontrolle Widerstand geleistet, Wiesbaden, Mühlgasse, Samstag, 12.02.2022, 00:15 Uhr

(cp)Anlässlich einer Ruhestörung sollten Freitagnacht in der Mühlgasse drei Männer kontrolliert werden. Einer von ihnen griff zwei Polizisten an.

Gegen 00:00 Uhr wählten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner aus der Mühlgasse den Notruf. Drei Männer würden auf der Straße sitzen und laut herumbrüllen. Eine Streife der Stadtpolizei nahm sich der Sache zuerst an und fand die Herren im Alter von 21 und 22 Jahren wie beschrieben vor. Zusammen mit einer hinzugekommenen Streife der Landespolizei wurden die drei schließlich kontrolliert. Während die beiden 22-Jährigen den Anweisungen folgten und Verständnis sowie Einsicht zeigten, weigerte sich der 21-Jährige seinen Ausweis vorzuzeigen oder auch nur seinen Namen anzugeben. Dabei wurde er zunehmend aggressiv, folgte den Anweisungen der Beamtinnen und Beamten nicht und konnte selbst durch seine Freunde nicht beruhigt werden. Als zwei Polizisten ihn durchsuchen wollten, versuchte er einen von ihnen mit einem Kopfstoß zu treffen und trat schließlich noch nach ihnen. Einer der beiden Polizeibeamten wurde hierdurch leicht verletzt, ebenso wie der 21-Jährige bei der folgenden Festnahme. Der scheinbar unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde daraufhin auf das Revier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Rest der Nacht durfte er dann im Gewahrsam verbringen.

6. Einbruch in Bäckerei, Wiesbaden, Kostheim, Hauptstraße, Freitag, 11.02.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 12.02.2022, 02:55 Uhr

(cp)Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Kostheim ein. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 02:56 Uhr schlugen die Täter die gläserne Eingangstür der Bäckerei ein und durchwühlten die Geschäftsräume. Mit ihrer überschaubaren Beute, die aus ein wenig Kleingeld und ein paar Getränken bestand, flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Der Sachschaden, den sie zuvor angerichtet hatten, wiegt indes weitaus höher und geht in die Hunderte. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

7. Frontalzusammenstoß, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, Freitag, 11.02.2022, 22:11 Uhr

(mw) Am Freitagabend kam es an der Kreuzung Biebricher Allee und Theodor-Heuss-Ring zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem drei Personen teils schwer verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 24-jährige Wiesbadenerin mit ihrem BMW den Theodor-Heuss-Ring aus Richtung Fritz-Kalle-Straße und übersah beim Linksabbiegen in die Biebricher Allee einen entgegenkommenden schwarzen VW Polo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer des entgegenkommenden VW, ein 29-Jähriger Mann aus Mainz-Kastel, wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des VW Polo wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte aber nach kurzer Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort verbleiben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro. Die Verursacherin stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol, weswegen bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

8. Unfall unter Alkoholeinfluss, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Samstag, 12.02.2022, 18:10 Uhr

(ds) Am Samstagabend kam es auf der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer betrunkenen Autofahrerin. Die 34-jährige Fahrerin aus Mainz befuhr gegen 18:10 Uhr den Hochkreisel in Mainz-Kastel und wollte über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz weiterfahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisel auf die Brücke geriet der Alfa Romeo der 34-Jährigen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie seitlich mit dem entgegen kommenden Mazda eines 50-Jahre alten Mannes aus Mainz-Kostheim. In dem Fahrzeug des 50-Jährigen befanden sich ebenso seine drei Kinder im Alter von 18, 10 und 9 Jahren. Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mazda war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Alfa Romeo entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin hielt schließlich doch auf der Rheinallee in Mainz an und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass die 34-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde anschließend auf das 2. Polizeirevier Wiesbaden gebracht und musste hier eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5000,- EUR geschätzt.

9. Dachstuhlbrand, Wiesbaden, Fliederweg, Samstag, 12.02.2022, 22:10 Uhr

(ds) Am Samstagabend kam es zu einem Brand des Dachstuhls eines Zweifamilienhauses im Fliederweg. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits Flammen im Dachbereich um den Kamin herum und eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Die Hausbewohner hatten den Brand glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und sich eigenständig in Sicherheit bringen können, so dass niemand verletzt wurde. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

10. Trunkenheitsfahrt - Sachschaden verursacht, Wiesbaden-Biebrich, Lutherstraße, Samstag, 12.02.2022, 23.00 Uhr

(ds) Am späten Samstagabend beschädigte der Fahrer eines Kleinlastkraftwagens ein geparktes Auto und einen Zaun. Eine Zeugin wurde gegen 23:00 Uhr auf den grünen Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau aufmerksam, als dieser ohne erkennbaren Grund die Zufahrt zur Lutherstraße von der Rheingaustraße aus kommend blockierte. Als sie den Fahrer darauf ansprach bemerkte die Zeugin, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer entfernte sich daraufhin und streifte in der Lutherstraße einen geparkten Pkw, so dass der Spiegel des Pkw abgerissen wurde. Kurz darauf versuchte der Fahrzeugführer offenbar seinen Sprinter rückwärts einzuparken. Dabei stieß er mit dem Heck des Fahrzeugs gegen einen Zaun. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem Fahrzeug in Richtung Stettiner Straße. Der Kleinlaster konnte schließlich durch eine Polizeistreife in der Wilhelm-Tropp-Straße stehend angetroffen werden. Der 29-jährige Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er wurde auf das 5. Polizeirevier gebracht und es wurde eine Blutprobe genommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes, ebenso wie der Fahrzeugschlüssel, sichergestellt.

11. Diebstahl von Heizungsregler Wiesbaden-Biebrich, Feldbergstraße Freitag, 11.02.2022, bis Samstag, 12.02.2022, 13:45 Uhr

(Fu)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Feldbergstraße zu einem Diebstahl von zwei Heizungsreglern. Dies hatte zu Folge, dass der gesamte Gebäudekomplex ohne funktionierende Heizung war. Der Wert der beiden Regler beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Auf bisher unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu zwei Heizungsräumen und demontierten dort fachmännisch zwei Heizungsregler. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

