Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Pkw landet auf dem Dach

Nach einem Unfall ist ein 32-Jähriger seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Der Autofahrer befuhr am Samstag gegen 6.00 Uhr die Rollinstraße in stadtauswärtige Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr Mühlweg/Hans-Liebherr-Straße kam er auf Grund alkoholischer Beeinflussung zu weit nach rechts. Der Skoda tochierte den Randstein, weshalb der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es prallte gegen einen Laternenmast auf der Verkehrsinsel und drehte sich in der Luft um die eigene Achse. Mit dem Dach voraus landete es im Kreisverkehr. Der 32-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Auf Grund der alkoholischen Beeinflussung des Fahrers beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an.

