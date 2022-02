Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Pkw überschlägt sich mehrfach

Leicht verletzt wurden die drei Insassen eines Pkw, als dieser von der Straße abkam und sich überschlug. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend gegen 23.15 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Renault Twingo die Kreisstraße von Baustetten in Richtung Baltringen. Kurz vor Baltringen verlor die 22-Jährige nach einer heftigen Lenkbewegung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Twingo geriet ins Schleudern und kam dabei von der Straße ab. In einem angrenzenden Feld überschlug sich das Auto mehrmals. Zum Glück erlitten die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren nur leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die junge Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Als Grund für die heftige Lenkbewegung gab die Fahrerin an, dass ihr ein schwarzer Pkw mit BC-Kennzeichen entgegenkam, dem sie ausweichen musste. Das Polizeirevier Laupheim bittet deshalb unter der Telefonnummer 07392/96300 um Hinweise zu dem Unfall.

