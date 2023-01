Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unbekannter Täter schlugen Scheibe der Beifahrertüre eines Fahrzeugs ein

Geldbörse entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (03. Januar 2023) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Nordstraße in Kerken, zu einem Diebstahl. Bei einem auf dem Parkstreifen abgestellten grauen Hyundai I30 schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter, die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendeten eine Geldbörse. In dieser befanden sich u.a. eine Debitkarte, ein Personalausweis sowie Bargeld.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell