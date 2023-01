Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Unfallbeteiligter begutachtete Schaden und entfernte sich

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (04. Januar 2023) kam es gegen 16:00 Uhr in Emmerich auf der ´s-heerenberger Straße in Fahrtrichtung Eltener Straße, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen Audi A4, fuhr dabei auf einen schwarzen Peugeot 2008 auf, welcher verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringert hatte. Beide Unfallbeteiligten stiegen aus Ihren Fahrzeugen und begutachteten den Schaden. Die Fahrerin des schwarzen Peugeots, in welchem sich noch eine weitere Insassin befand, beabsichtige die Polizei zu verständigen, was der Fahrer des grauen Audis jedoch ablehnte und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Fahrer des Audis konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - ca. 185-190cm groß - schlank Figur - schwarze, ca. 10cm lange zerzauste Haare - 3 Tage Bart

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

