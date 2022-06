POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta - Heimatbund Oldenburger Münsterland und Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ehren besonderen Fall der Zivilcourage

Am Abend des 08. Juni 2022 fand im Atrium des Vechtaer Rathaus der sogenannte Delegiertentag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland statt. Zu Beginn dieser Veranstaltung ehrte der Präsident des Heimatbundes, Stefan Schulte, Bürgerinnen und Bürger, welche sich um ihre Heimat besonders verdient gemacht hatten. Durch den Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum, wurde im Zuge dessen auch der diesjährige Zivilcouragepreis verliehen. Diese Verleihung fand im zeitlichen Vorfeld zum bundesweiten Tag der Zivilcourage statt, welcher jährlich wiederkehrend am 19. September stattfindet. Die Ehrung erfolgt bereits seit vielen Jahren in enger Kooperation mit dem Heimatbund des Oldenburger Münsterlandes und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. In diesem Jahr wurde der 37-jährige Uwe Bültjer für sein engagiertes und selbstloses Verhalten ausgezeichnet. Er hatte am Sonntag, 21. März 2021, um die Mittagszeit, einen 4-jährigen Jungen aus der Sagter Ems gerettet, nachdem dieser beim Spielen mit anderen Kindern ins Wasser gefallen war und aufgrund der Strömung abzutreiben drohte. Herr Bültjer war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin zufällig mit seinem PKW entlang der Sagter Ems unterwegs, als er durch Hilferufe der Kinder auf die Situation aufmerksam gemacht wurde. Während seine Partnerin den Notruf absetzte, sprang er ins Wasser und rettete den Jungen vor dem Ertrinken. Der Junge wurde anschließend vorsorglich wegen Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, trug aber keine bleibenden Schäden davon. Herr Kreikebaum bedankte sich bei Herrn Bültjer und seiner Lebensgefährtin für das herausragende Verhalten und machte deutlich: "Zivilcourage hat viele Gesichter und fängt bereits im Kleinen an. Doch Sie beide haben Großes geleistet, indem Sie das Wohlergehen des kleinen Jungen über Ihr eigenes gestellt haben. Das ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit und macht deutlich, welch eine erhebliche Bedeutung Zivilcourage für unser gesellschaftliches Miteinander hat. Ich danke Ihnen für Ihr couragiertes und beherztes Eingreifen - Sie wurden zu Vorbildern."

Tipps und Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie auf folgender Internetseite: https://www.zivile-helden.de/gewalt/6-tipps-fuer-richtiges-verhalten-in-gewaltsituationen/

