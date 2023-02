Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit

NACHTRAG zu: Mutmaßliche Schläger in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Wie bereits mitgeteilt, konnten vier tatverdächtige Personen ermittelt werden, die für einen Angriff auf einen Polizeibeamten am 08.02.2023 verantwortlich gewesen sein sollen. Drei Männer befinden sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm110979/5442345).

Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei geben nun weitere Details zu den tatverdächtigen Männern bekannt. Die drei in Untersuchungshaft befindlichen Männer sind im Alb-Donau-Kreis wohnhaft und in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sowie polizeibekannt. Bei der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter am gestrigen Tage machten die Verdächtigen keine Angaben zur Tat. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Ermittlungsgruppe "Korn" dauern an. Auch soll geklärt werden, aus welchem Motiv die Tat begangen wurde und in welcher Beziehung die Tatverdächtigen zueinanderstehen.

