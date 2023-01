POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Gottlieb-Daimler-Straße

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 08.50 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Straße "In den Dorfwiesen" in Gronau zu. Der Einbrecher hebelte eine Eingangstür zum Firmengebäude auf und gelangte so in einen Fabrikationsraum. Von dort aus versuchte der Unbekannte die Tür zu den Büros aufzubrechen, scheiterte jedoch offensichtlich. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden wurde ...

