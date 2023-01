Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Einbruch in Firmenräume

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 08.50 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Straße "In den Dorfwiesen" in Gronau zu. Der Einbrecher hebelte eine Eingangstür zum Firmengebäude auf und gelangte so in einen Fabrikationsraum. Von dort aus versuchte der Unbekannte die Tür zu den Büros aufzubrechen, scheiterte jedoch offensichtlich. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Mutmaßlich dürfte der Einbrecher nichts gestohlen haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, entgegen.

