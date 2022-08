Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 66-Jährigen

Greifawald (LK VG) (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person aus Weitenhagen, welche zuletzt am 12. August 2022 in der Straße Schuhhagen in Greifswald und an ihrer Wohnanschrift gesehen wurde. Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://bit.ly/3T4sEzY

