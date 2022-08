POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-jähriger aus Demmin

Stralsund (ots) - In der Nacht sind Feuerwehr und Polizei in der Sarnowstraße 12 in Stralsund im Einsatz gewesen. Kurz nach Mitternacht hatten Anwohner der Feuerwehr einen Brand im Kellerbereich des Hauses gemeldet. Der alleinige Mieter des Hauses, ein 59-jähriger Deutscher, ist noch selbst ins Klinikum gefahren und dort gegen 01:00 Uhr nachts mit schwersten Brandverletzungen angekommen. Aufgrund der unklaren Situation ...

