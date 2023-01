Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach vermeintlichem Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg bittet um Mithilfe bei der Klärung eines Sachverhalts, der sich am Montag gegen 22:00 Uhr in der Zeppelinstraße in Herrenberg zugetragen hatte. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem blauen Kia Sportage die Zeppelinstraße von der Daimlerstraße kommend in Fahrtrichtung Jettingen. Kurz nach der Bahnunterführung habe er einen leichten Schlag am Fahrzeug wahrgenommen, jedoch sonst nichts Auffälliges bemerkt. Zu Hause habe er eine frische Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. An der vermeintlichen Unfallörtlichkeit in der Zeppelinstraße konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein rosafarbener Kinder-Tretroller festgestellt werden, der sich ein paar Meter nach der Bahnunterführung auf dem Gehweg an der dortigen Fußgängerampel befand. Derzeit ist unklar, ob es an dieser Örtlichkeit unter Beteiligung des blauen Kia zu einem Unfall kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell