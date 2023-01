POL-LB: Großbottwar: Katalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am Montag zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albstraße in Kornwestheim auf und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch ...

