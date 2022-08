POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B 109

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 24.08.2022, gegen 16:58 Uhr, ereignete sich in der Ueckermünder Innenstadt, auf Höhe des alten Feuerwehrgebäudes in der Ueckerstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 85-jährige deutsche Radfahrerin mit ihrem E-Bike die Ueckerstraße aus Richtung Grambin kommend in Richtung Innenstadt. Aus ...

mehr