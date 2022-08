Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin in der Ueckermünder Innenstadt

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 24.08.2022, gegen 16:58 Uhr, ereignete sich in der Ueckermünder Innenstadt, auf Höhe des alten Feuerwehrgebäudes in der Ueckerstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 85-jährige deutsche Radfahrerin mit ihrem E-Bike die Ueckerstraße aus Richtung Grambin kommend in Richtung Innenstadt. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte diese mit ihrer linken Lenkerseite den Mast einer LZA, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf den Gehweg. Die Frau erlitt nach erster Untersuchung des herbeigerufenen Notarztes einen Schlüsselbeinbruch und wurde zur weiteren Behandlung in das AMEOS-Klinikum Ueckermünde verbracht. Am E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von 50EUR. Eine nicht im Dienst befindliche Polizeivollzugsbeamtin des PR Ueckermünde wurde, als sie mit ihrem PKW an der Unfallstelle vorbeifuhr, auf die auf dem Gehweg liegende Rentnerin aufmerksam und informierte umgehend die Einsatzkräfte. Anschließend leistete sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit zwei weiteren Bürgern erste Hilfe. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

