Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Kirchdorf.

Kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Unfall in der Dettinger Straße. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer fuhr in der Rathausstraße und wollte die Dettinger Straße wohl überqueren. Dabei übersah er eine 67-Jährige mit ihrem Ford. Die fuhr in der Dettinger Straße und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

